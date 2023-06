Le corps de Karine Esquivillon retrouvé après les aveux de son mari

Le mystère autour de l'affaire Esquivillon prend fin. Le mari de Karine Esquivillon, Michel Pialle, a avoué avoir tué sa femme à la toute fin de sa garde à vue dans la nuit du 15 jeudi au vendredi 16 juin, selon les informations du Parisien confirmées par RTL. La mère de famille de 54 ans avait disparu le 27 mars dernier, sans laisser de trace hormis un téléphone portable qui avait été retrouvé deux semaines plus tard dans la commune du Maché, en Vendée, où résidait le couple. Michel Pialle, qui avait contesté toute implication et avait dit à plusieurs médias qu'il pensait que sa femme était partie seule, a donc fini par passer aux aveux.

Michel Pialle a ensuite dirigé les gendarmes vers un bois de Vendée, où il avait caché le le corps de Karine Esquivillon. L'homme de 51 ans devrait être mis en examen dans les prochaines heures.



Au cours de ses aveux Michel Pialle a évoqué un "accident à l’arme à feu" d'après une source proche de l'enquête à RTL, dans des circonstances qui restent à déterminer. Mais cette hypothèse est prise avec une extrême circonspection par les enquêteurs, au vu des mensonges formulés par le suspect tout au long de sa garde à vue.



L'enquête s'est accélérée ces derniers jours

D'après les informations de RTL les enquêteurs avaient accumulé beaucoup d'indices mettant en cause son mari ces dernières semaines, et notamment grâce au téléphone de Karine Esquivillon retrouvé quinze jours après les faits à trois kilomètres du domicile. Non seulement le portable a toujours borné près de la maison du couple, mais des manipulations suspectes sur l'application bancaire de la disparue avaient été constatées selon les informations de RTL. Des manipulations effectuées juste avant que Michel Pialle se rende à la banque pour faire opposition à la carte bleue de son épouse. Par ailleurs, on savait que la fille de Karine Esquivillon avait reçu de soi-disant photos prises par sa mère à la Dune du Pilat, en Gironde, après la disparition, photos en réalité copiées sur Internet. D'après une source proche du dossier Michel Pialle avait évoqué devant ses proches cette région de la Dune du Pilat avant même que la fille de son épouse ne reçoive les photos. Confrontés à ces éléments, le mari de Karine Esquivillon a tenté de se justifier pendant toute le journée d'hier en fournissant des explications parfois rocambolesques avant de finalement craquer.

Mercredi 14 juin matin, une perquisition au domicile du couple a été menée pendant plus de huit heures en présence du mari. Il avait été placé en garde à vue dans la matinée et l'enquête avait été élargie pour des faits de "meurtre". De multiples contradictions sont apparues toute la journée de jeudi, pendant laquelle Michel Pialle a tenté de se justifier en s'enferrant dans ses mensonges et déclarations incohérentes, selon une source proche de l'enquête.

Plusieurs proches de Karine Esquivillon avaient eux aussi émis des doutes sur la version de Michel Pialle, notamment son ex-mari et une amie de longue date. L'autopsie de la mère de famille sera déterminante pour comprendre précisément les circonstances du drame.