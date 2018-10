Laval : à peine sorti de prison, il y retourne à cause d'un jus d'orange

publié le 21/10/2018 à 07:10

Une étourderie qui renvoie à la case prison. Un homme de 37 ans, qui venait à peine de sortir de la maison d'arrêt de Laval, en Mayenne, a dû y retourner après avoir été confondu par la police dans une affaire de vol. En effet, libéré il y a quelques semaines après une peine purgée pour menaces et violences, l'ancien détenu est retourné en détention dès le 15 octobre pour vol.



Le 9 octobre, il avait ainsi cassé la vitre d'une voiture afin de s'emparer d'un sac se trouvant à l’intérieur et de repartir avec un portefeuille et une carte bancaire, relaie Ouest-France. Il effectue ensuite deux retraits dans un distributeur d'un montant de 500 et 700 euros. Mais il avait oublié un objet qui causera sa perte.

En effet, les policiers retrouvent dans le véhicule une bouteille de jus d'orange appartenant au voleur, avec ses empreintes dessus. Mais ce dernier nie quand mêmes les faits. Il accuse une autre personne d'avoir commis les méfaits, tout en admettant que c'était bien sa bouteille.

Des déclarations qui ne résisteront à la vidéosurveillance du distributeur de billets, qui le filme en train de retirer des espèces avec la carte volée. Il sera condamné à trois mois de prison ferme et quatre mois avec sursis et mise à l’épreuve.