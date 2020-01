publié le 02/01/2020 à 02:22

Un homme de 19 ans a été placé en détention, soupçonné d'avoir agressé sexuellement sept jeunes femmes entre Dax et Sain-Paul-lès-Dax. Le jeune homme, à la personnalité trouble, avait déjà été condamné deux fois pour des faits similaires. Les victimes sont des jeunes femmes, dont deux mineures de 17 ans, agressées par surprise dans des endroits isolés, avec des attouchements sexuels et des violences.

Récidiviste, il a été placé en garde à vue, lundi 30 décembre. Devant le juge, il aurait reconnu les faits même s’il conteste les violences. "Sa personnalité est suffisamment inquiétante pour qu’un placement en détention soit envisagé", a souligné, mardi, le parquet de Dax qui a demandé l’ouverture d’une information judiciaire pour vérifier s'il n'y a pas d’autres victimes, rapporte le journal Sud Ouest.

Un récidiviste à la "personnalité inquiétante"

De fait, en 2017, l'individu avait été condamné, à Dax, à une peine de trois mois de prison avec sursis. Alors qu'il était encore mineur, il avait touché les fesses de plusieurs personnes dans la rue avant de s’échapper en courant.

En septembre 2019, il avait écopé, cette fois, de six mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve de deux ans, par le tribunal de Mont-de-Marsan. Une obligation de soins et une inscription au Fichier national des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes avaient également appliquées.