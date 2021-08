Landes : un copilote tente de faire crasher un avion pour se suicider

Un pilote a dû atterrir en urgence cette semaine sur la plage de Biscarrosse dans les Landes, seul, car le jeune homme qui prenait des cours avec lui venait de s’éjecter au-dessus de l’océan. Il s'agissait d'un homme de 32 ans qui voulait se donner la mort.

C’était clairement une mission suicide, celle d’un copilote qui voulait d'abord s’écraser sur la ville de Biarritz. Au début, c’était un vol comme les autres. Un pilote qui donne un cours à son apprenti et puis soudain, alors qu’il survole le bassin d’Arcachon, le copilote s’agite et tient des propos délirants. Il s'empare alors brusquement des manettes de l’avion. D’abord surpris, le pilote Derry Grégoire laisse passer un temps, c’est un pilote chevronné de 65 ans, il essaye alors, comme il le peut, de reprendre le contrôle le plus calmement possible.

"C’est quelqu’un qui a pété un câble et qui voulait nous suicider... Lance d'abord le pilote de 65 ans, j’ai essayé de négocier mais ça n'a rien donné" a-t-il poursuivit pour RTL. Le copilote est déterminé, mais il y a eu ce grain de sable qui a fait changer les choses, un incident technique : "J’avais en plus un problème sur la pression d’huile du moteur, qui a fait qu'il s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas aller jusqu’à Biarritz. Il a alors décidé de sauter", explique le pilote.

Un saut de 50 mètres au-dessus de l'océan qui lui coûte la vie. Derry Grégoire reprend alors rapidement le contrôle de l’appareil et son cauchemar prend fin quand il arrive à se poser en urgence sur la plage de Biscarrosse. Le corps du copilote a été rendue par l'océan le lendemain du drame.