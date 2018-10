publié le 26/10/2018 à 20:27

Ce jeudi 25 octobre au matin, un important dispositif est déployé dans le secteur du lac de Sanguinet, dans les Landes, lieu où six adolescents ont passé la soirée la veille. Les parents de quatre d'entre eux, inquiets de ne plus avoir de nouvelles, ont alerté la gendarmerie, comme le relate LCI. Les militaires ont retrouvé trois des adolescents en état d’hypothermie dans des embarcations à la dérive sur le lac.



Âgé de 14 ans, le dernier est toujours porté disparu ce vendredi 26 octobre. Trente-cinq gendarmes, deux hélicoptères, trois équipes cynophiles et quatre plongeurs ont été déployés pour tenter de le retrouver. Ses amis, en état de choc, n’ont pas livré d'explications concrètes sur déroulement de la soirée.

Une enquête a été ouverte pour disparition inquiétante par le parquet de Mont-de-Marsan. Pour l'heure les gendarmes, ne sachant pas si le garçon disparu est monté ou non sur une embarcation, continuent de passer les abords du lac au peigne fin. Selon une source proche de l'enquête, l'alcool pourrait avoir joué un rôle dans cette disparition.