Un attentat déjoué en France contre les forces de sécurité

publié le 29/04/2019 à 08:18

Un nouvel attentat vient d'être déjoué en France. Le parquet de Paris nous informe que plusieurs personnes ont été interpellées ce vendredi 26 avril dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte le 1er février 2019 du chef d'association de malfaiteurs terroriste criminelle.



Cette enquête, confiée à la DGSI, met en cause des individus soupçonnés de préparer un passage à l'acte violent, à brève échéance et susceptible de viser les forces de sécurité. L'un d'entre eux est mineur et était déjà dans le viseur de la justice. Il a été condamné par le tribunal pour enfants pour des faits qualifiés d'association de malfaiteurs terroriste.

Interpellé en février 2017, à l'âge de 15 ans, lorsqu'il cherchait à se rendre en Syrie, il a été condamné à une peine de 3 ans de prison dont 2 ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve. Après avoir été placé en centre éducatif fermé (CEF) puis incarcéré, il était actuellement placé au sein d'une structure éducative dans le cadre de cette mise à l'épreuve.