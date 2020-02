La région Grand-Est victime d'une cyberattaque de grande ampleur

publié le 21/02/2020 à 22:46

C'est une cyberattque massive à laquelle sont confrontés élus et administrations du Grand-Est depuis près d'une semaine. La région a en effet été victime d'une attaque informatique d'envergure vendredi 14 février qui a paralysé les systèmes jusqu'à ce jeudi 20 février. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le président de la région Grand-Est, Jean Rottner.

"Toutes les mesures ont été prises pour gérer cette attaque qui peut encore entraîner quelques retards dans les réponses que nous apportons", a indiqué le président de la région sur Twitter. L'attaque informatique s'est produite vendredi dernier et a entraîné d'importantes perturbations dans les administrations durant plusieurs jours, mais les choses étaient presque revenues à la normale ce jeudi 20 février.

"Les logiciels refonctionnent, on a internet, les mails aussi, même si on ne doit pas envoyer de pièces jointes dans nos messages... On arrive à travailler sur la plupart des logiciels, on n'est pas à l'arrêt", a assuré une fonctionnaire travaillant à la Maison de la Région à Strasbourg.

Cela fait huit ans que je travaille à la région et je n'ai pas souvenir d'une telle attaque Fonctionnaire travaillant à la Maison de la Région à Strasbourg.





Les services techniques de la région ont dans un premier temps eux-mêmes coupé un certain nombre de connexions pour limiter la propagation de ce virus à l'origine non identifiée et dont on ignore s'il a permis de dérober des données.