La mère d'Arnaud Beltrame veut "remercier du fond du coeur tous les Français"

et Claire Gaveau

publié le 28/03/2018 à 21:47

"C'était époustouflant". Après l'hommage national en l'honneur de son fils organisé aux Invalides, Nicolle Beltrame a salué "l'élan de solidarité et de communion autour d'Arnaud". "La République était vraiment présente, c'était extraordinaire", a-t-elle déclaré au micro de RTL ce mercredi 28 mars.



Cette mère de famille a tenu à adresser un "merci" à l'ensemble des Français qui ont exprimé leur émotion et leur soutien depuis le décès du gendarme, qui s'était substitué à une otage lors de l'attaque terroriste dans un supermarché de l'Aude vendredi 23 mars. "Il y a eu un élan très important, presque international. Je remercie du fond du cœur tous les Français, a-t-elle lancé. Ça me permet d'atténuer ma douleur, parce que j'ai quand même perdu mon fils mais je resterai forte pour l'honorer. Il le mérite étant donné sa bravoure".

Si Nicolle Beltrame ne veut pas que les Français oublient que le danger est "à notre porte", pas question pour elle de changer sa façon de vivre. "Il faut continuer de vivre, de sourire, être digne, respectueux et aimer la vie", a-t-elle poursuivi comme un ultime hommage à son fils.