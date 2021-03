publié le 11/03/2021 à 09:35

Le système de livraison de stupéfiants à domicile existe depuis de nombreuses années. A-t-il connu un rebond pendant le confinement, les consommateurs ne pouvant plus se déplacer ?

"Effectivement ce phénomène de livraison à domicile a été considérablement amplifié pendant le confinement, explique sur RTL Romuald Muller, Patron de la police judiciaire de Lille. On a vu des livraisons sur les parkings de supermarchés avec une forte fréquentation, des livraisons accrues en deux-roues ou des livraisons à domicile".

Les méthodes commerciales des trafiquants de drogue semblent de plus en plus agressives, avec parfois même des systèmes de promotions. "On peut comparer ça au commerce légal, confirme Romuald Muller. On développe des outils de marketing, des ventes flash, des promotions, de la publicité sur les réseaux sociaux, et ça se termine par de la livraison à domicile".

Les go-fast, voitures extrêmement rapides qui transportent des cargaisons de drogue, ont quasi-disparu pendant le confinement, car trop visible quand les déplacements sont restreints.

"Il y a une adaptation, les organisations ont eu recours aux véhicules utilitaires et aux poids lourds", explique le directeur interrégional de la police judiciaire de Lille.

Les plateformes de livraison de repas sont, elles aussi, parfois utilisées par les trafiquants. "On ne peut pas l'exclure, la livraison à domicile a connu une explosion pendant cette période, les organisations ne sont jamais à court d'imagination. La clé, c'est le renseignement pour travailler sur l'ensemble du spectre, du livreur au trafic international.