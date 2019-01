publié le 28/01/2019 à 15:34

Les faits remontent au 27 octobre dernier. La vie de Pauline Déroulède, 27 ans, a basculé en l'espace d'un instant lorsqu'un conducteur, âgé de 92 ans, perd le contrôle de son véhicule et la fauche sur un trottoir du XVe arrondissement de la capitale. Conduite rapidement à l'hôpital, elle a été amputée de la jambe gauche et ne recevra que prochainement une prothèse, qui lui permettra de retrouver un semblant de vie normale.



Bertrand, son père, et Sophie, sa tante, ont témoigné sur RTL vendredi 25 janvier, pour donner des nouvelles de Pauline après cet accident, et évoquer l'idée d'un contrôle d'aptitude à la conduite automobile.

Ce lundi, la jeune femme a choisi de s'exprimer pour la première fois. Trois mois, jour pour jour, après l'accident, elle publie une lettre bouleversante sur sa page Facebook : "L'envers du décor : trois mois".

À travers ses lignes, Pauline exprime les difficultés de son quotidien depuis le lundi 27 octobre dernier : "3 mois que j’endure des opérations chirurgicales lourdes, des anesthésies générales traumatisantes, une greffe, des séjours trop longs à l’hôpital. 3 mois que j’ai mal mal mal. Mal au corps, mal au cœur." mais aussi la rancœur qu'elle éprouve envers le conducteur nonagénaire du véhicule : "3 mois que tu m’as volé ma vie, mon insouciance, mes joies, mes projets. 3 mois que tu as brisé ma vie et tout ce que j’avais avec, tout mon élan de vivre."

Une pétition pour un contrôle d'aptitude obligatoire

Un mois après l'accident, le père de Pauline a lancé une pétition visant à établir en France, le "contrôle obligatoire de l’aptitude à la conduite d’un véhicule dans certains cas" comme l'âge avancé ou la prise de médicaments par les conducteurs. Ce lundi 28 janvier, elle avait obtenu près de 55.000 signatures.