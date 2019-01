publié le 25/01/2019 à 20:01

Pauline, 27 ans, a été fauchée, le 27 octobre dernier, sur un trottoir parisien par un conducteur âgé de 92 ans. Conduite à l'hôpital, elle a été amputée de la jambe gauche. Bertrand, son père, et Sophie, sa tante, témoignent sur RTL pour donner des nouvelles de Pauline après cet accident, et évoquer l'idée d'un contrôle d'aptitude à la conduite automobile.



Bertrand, très ému, commence par évoquer l'état de sa fille : "Vous dire qu'elle va bien, non. Ce n'est pas un rhume qu'elle a, ce n'est pas une grippe. Elle n'a plus de jambe. Elle est encore à l'hôpital". La jeune femme semble avoir néanmoins développé un esprit très combatif : "C'est une sportive, c'est quelqu'un qui a l'âme du combat, toujours est-il qu'elle n'a plus de jambe, et que c'est injuste. (...) J'aime tellement ma fille, et c'est tellement injuste ce qu'il s'est passé. Elle est courageuse, elle est battante". Bertrand précise d'ailleurs qu'avec "toute la famille, tous les amis", ils forment "une équipe".

Amputée d'une partie de la jambe gauche, au niveau du genou, Pauline recevra prochainement une prothèse qui lui permettra de retrouver un semblant de vie normale. "Mais ce n'est pas pour tout de suite", explique Bertrand. "Il y aura des étapes. Ce sera un parcours du combattant".

Face à cet accident, qui a également fauché deux autres personnes, Bertrand évoque sa colère : "Je suis un père en colère, ma fille est en colère. Mon propos n'est pas de stigmatiser les personnes âgées, ce n'est pas du tout mon combat. C'est de dire : il y a des contrôles techniques pour les voitures en France, il faut des contrôles techniques pour les hommes et les femmes".

Sur les réseaux sociaux, la jeune femme, très active et déterminée, ne masque pas son corps et affiche cette deuxième jambe. Elle n'est pas dans la négation de ce qui lui est arrivé, et semble avoir pris conscience de son nouveau corps. Un état d'esprit que son père souhaite la voir garder.



"Deux jours après son accident, j'ai dit à Pauline : 'Tu referas du sport'. Pauline est une sportive, elle fait du crossfit. (...) Et je vais vous faire une confidence : je me suis inscrit à la salle aussi. C'est un truc entre elle et moi (...) C'est le contrat."



Ému, Bertrand précise que ce partage de sa vie sur les réseaux sociaux permet aussi à Pauline de rester forte mentalement : "Je pense qu'elle le fait aussi pour elle, c'est son choix personnel, je lui souhaite de se reconstruire, d'abord dans sa tête, et dans son corps bien sûr."



Sophie, sa tante, conclut : "Elle a la rage de vivre. (...) Elle nous dit de vous dire qu'elle n'a plus temps, maintenant il faut vivre, et elle se bat".