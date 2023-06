La Garenne-Colombes : une femme s'immole devant la mairie, le député Philippe Juvin intervient

Une femme de 66 ans a été admise au service de réanimation de l’hôpital Beaujon, à Clichy-la-Garenne, après s'être immolée par le feu devant l'hôtel de ville de la Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, devant une douzaine de personnes.

Selon les informations du Parisien, c'est le député Les Républicains Philippe Juvin qui a porté assistance à la sexagénaire, se brûlant la main. L'ancien maire de la ville et ancien chef des urgences de l’hôpital européen Georges-Pompidou à Paris, a ainsi déclaré : "J’ai entendu des cris qui venaient de l’extérieur et j’ai tout de suite vu cette femme en train de littéralement s’enflammer. Elle s’est embrasée sur les marches de la mairie. Je me suis alors précipité pour lui porter secours avec un autre témoin de la scène".

Selon l'élu, la victime aurait reçu un avis d'expulsion locative, "seulement quelques jours" avant son acte. Les policiers ont trouvé à son domicile des tas d'ordures, laissant penser qu'elle souffrirait du syndrome de Diogène.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info