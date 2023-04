La famille de Nadir, lycéen décédé pendant une épreuve du bac à Lille, a porté plainte

Nadir, un lycéen de 17 ans, est mort le 21 mars dernier après avoir fait une crise cardiaque lors d'une épreuve du baccalauréat dans un établissement lillois. "Nadir est mort sans qu'aucun adulte ne vienne le secourir !", déplore sa famille, qui a déposé plainte le 8 avril dernier pour "non-assistance à personne en danger".

Une enquête administrative a été ouverte à la demande du ministre de l'Éducation nationale pour faire la lumière sur la prise en charge de l'élève par les secours. La procureur de la République de Lille a également lancé des investigations "en recherche des causes de la mort".

"La colère est toujours là, dénonce Tidjani Bekadour-Benatia, le père de Nadir. On ne pourra jamais pardonner quand quelqu'un n'apporte pas de secours à un enfant en train d'agoniser."

À son domicile de Lille-sud, devant une photo du jeune garçon "toujours souriant et dévoué aux autres", ce père de famille ne cache pas son écœurement. Les témoignages de plusieurs camarades qui ont dénoncé l'inactivité des professeurs surveillants quand Nadir a fait un malaise l'ont convaincu de porter plainte.

Il s'est écroulé et personne n'est intervenu Tidjani Bekadour-Benatia, le père de Nadir

Les paroles des élèves sont affligeantes : "Quand il a demandé aux surveillants de sortir, Nadir avait mal, mais on lui a refusé. Il s'est écroulé et personne n'est intervenu, le surveillant regardait, seuls des élèves ont tenté de faire quelque chose, souligne son papa. Pour les adultes, il fallait respecter le protocole !".



La plainte a été déposée pour "non-assistance à personne en danger contre l'ensemble des professeurs présents et le lycée Gaston Berger" où s'est déroulée l'épreuve. "L'enquête est en cours mais les faits peuvent très bien être requalifiés en homicide involontaire. la famille s'interroge sur les carences de l'Éducation nationale" indique Me Farid Maachi, l'avocat des parents.

Le jeune homme souffrait de problèmes au cœur et portait un pacemaker. "On aurait peut-être pu le sauver, au moins un petit geste", déplore son père. Le rectorat de Lille assure pour sa part que "le personnel présent a réagi correctement" et que les secours ont été alertés rapidement.

Un tournoi de foot en hommage au lycéen

Un tournoi de football en hommage au jeune garçon est organisé ce dimanche 30 avril à Ronchin, près de Lille, par ses camarades. Ce sera l'occasion de saluer la mémoire de Nadir et de recueillir des fonds pour aider la famille qui attend des réponses de la justice. "Nadir était un passionné de football, cet hommage lui ressemble bien. Toute cette solidarité nous réconforte un peu", conclut son père.

