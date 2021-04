L'avocat Juan Branco ciblé par une enquête pour viol

publié le 30/04/2021 à 17:27

L'avocat Juan Branco de nouveau au centre de l'actualité. Le défenseur de l'artiste russe Piotr Pavlenski et soutien des gilets jaunes est visé par une enquête pour viol lancée par le parquet de Paris et confiée à la 1ère DPJ.

Comme le révèle Le Parisien, une jeune femme de 20 ans, avec qui l'avocat de 31 ans admet notamment une relation sexuelle consentie, a déposé une main courante jeudi 29 avril au commissariat du XIVe arrondissement de Paris pour des faits de viol. Selon le quotidien, elle aurait annoncé vendredi à l'avocat son désir de retirer sa main courante dès lundi.

La jeune femme aurait rencontré Juan Branco après l'avoir approché sur Instagram. Les deux seraient allés se balader au jardin du Luxembourg mardi 27 avril, auraient échangé des baisers puis se seraient rendus au domicile de l'avocat pour y regarder un film, comme il le relate dans un long texte publié sur Facebook. C'est là qu'aurait eu lieu la relation sexuelle : "Nous avons beaucoup hésité, j'avais envie d'elle, elle aussi, on se l'est dit, plusieurs fois, et à un moment, je lui ai demandé si elle voulait, et elle m'a dit oui, et nous avons fait ce que deux personnes en ces circonstances feraient."

Selon Le Parisien, Juan Branco, défendu par maître Yassine Bouzrou et la jeune femme qui a déposé la main courante devraient bientôt être auditionnés. Juan Branco est notamment connu pour un succès de librairie, le pamphlet anti-Macron "Crépuscule", paru en ligne fin 2018 puis Au Diable Vauvert/Massot en 2019.

Il est devenu l'avocat de l'artiste russe Piotr Pavlenski dans l'affaire de la diffusion en 2020 de la vidéo à caractère sexuel de l'ex-porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, alors candidat à la mairie de Paris. L'avocat a été placé fin janvier sous le statut de témoin assisté dans ce dossier. Titulaire d'un doctorat en droit, Juan Branco a également été l'avocat du lanceur d'alerte de Wikileaks Julian Assange.