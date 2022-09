La baleine échouée sur une plage du Finistère a finalement rejoint l'océan

Miracle en Bretagne. La baleine échouée depuis lundi sur une plage du Finistère est sauvée. L'opération de sauvetage qui s'est déroulée dans la nuit de lundi 19 à mardi 20 septembre à Ploéven a été couronnée de succès alors que la situation était très mal engagée.

Pour tous les badauds, smartphone en main, le rorqual semblait pourtant condamné lundi soir. "C'est triste, c'est horrible de savoir qu'il est encore vivant, de le voir souffrir pendant des heures et de ne pas pouvoir l'aider", confiait alors une passante à RTL.

Mais à la tombée de la nuit, à la faveur du travail d'une dizaine de volontaires militants et des pompiers, deux tractopelles ont créé un chenal d'accès vers la mer pour profiter de la montée des eaux à venir. "Le rorqual était complètement ensablé. Mais il bougeait la queue et respirait de façon consciente et stable", explique Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France, à RTL.

Et le miracle s'est finalement produit. Malgré le faible coefficient de la marée, le rorqual de 12 mètres de long a réussi à regagner la mer aux alentours d'une heure du matin pour retrouver son élément, l'océan.

Ce jeune rorqual échoué lundi est déjà le troisième cétacé découvert sur une plage du Finistère depuis le début du mois de septembre. Deux rorquals s'étaient déjà échoués à quelques jours d'intervalle sur l'île de Sein, le 2 septembre et sur une plage de Tréguennec dans la baie d'Audierne, le 10 septembre. Ces cétacés peuvent mourir notamment de collision avec un navire, de maladies ou en absorbant des déchets plastiques ou des produits polluants.

