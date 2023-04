Meurtre dans les Vosges : le témoignage glaçant d'une petite fille approchée par le suspect

Dans les Vosges, le suspect du meurtre de la petite Rose a été mis en examen et placé en détention provisoire jeudi 27 avril. Lors de sa garde à vue, l'adolescent âgé de 15 ans n'a rien voulu dire aux gendarmes.

Dans le cadre de l'enquête, ces derniers ont entendu trois mineures, également approchées par le jeune homme ces derniers jours. Ce dimanche 23 avril, une petite fille âgée de dix ans avait échangé avec lui alors qu'elle se rendait dans un kebab du quartier : "Il passe en vélo et me dit 'Je vends un bébé chat'. Il m'a dit qu'il était chez lui, j'ai trouvé une excuse et je suis partie". Mais la fillette le recroise un peu plus loin.

L'adolescent l'attendait au bout de la rue, lui demandant de le suivre jusqu'à un pont pour lui donner le chat. La petite court alors jusqu'à chez elle, où sa mère confronte le garçon. "Il me regardait d'un air bizarre", se souvient-elle, apeurée.

Le suspect attendait devant leur maison

À leur retour des courses le lendemain, la famille le trouve une nouvelle fois devant leur maison : "Il toquait à la fenêtre, disant qu'il revenait pour le chat. Et quand mon père lui parlait, il me fixait encore d'un air étrange". Si après ça l'adolescent n'a plus insisté par la suite, les parents de l'écolière ont prévenu les gendarmes et interdit à leur fille de sortir seule, jusqu'à l'arrestation du suspect.

L'autopsie de la petite Rose doit avoir lieu ce vendredi 28 avril à Nancy et doit permettre d'en apprendre davantage sur les circonstances de sa mort.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info