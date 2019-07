et M6

publié le 30/07/2019 à 21:39

2019 est marquée par une recrudescence du nombre de cambriolages. Après une année 2018 encourageante, les infractions ont augmenté d'1,15 % depuis janvier. Plus inquiétant, certain département comme la Gironde, Paris ou le Nord comptabilisent une augmentation de plus de 10 %.

Pourtant, la plupart de ces vols pourraient être évités. Ce sont souvent de petites négligences qui facilitent la tâche des cambrioleurs. Des portes ou des fenêtres laissées ouvertes, des boîtes aux lettres remplies indiquant que personne n'occupe la maison, autant de détails facilement modifiables, qui peuvent attirer l'attention des malfrats.

Afin de lutter contre les infractions, les régions renforcent de plus en plus leurs systèmes de surveillance, notamment avec l'installation de caméras dans les rues. Un dispositif qui semble faire ses preuves en région PACA. Après un investissement massif pour contrer les infractions, ces dernières ont chuté de 3,5 % dans le sud-est de la France.