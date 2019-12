L'IGPN ouvre une enquête sur l'ancien directeur de la police du Bas-Rhin

et AFP

publié le 21/12/2019 à 20:34

Une enquête administrative de l'IGPN a été ouverte contre Jean-François Illy, ancien directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) du Bas-Rhin, a indiqué, samedi 21 décembre, une source proche du dossier, confirmant une information des Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).

Actuellement en poste dans les Alpes-Maritimes, il est soupçonné d'avoir utilisé son chauffeur et sa carte bancaire de service pour des activités et des frais non professionnels, selon cette même source.

L'inspection générale de la police nationale (IGPN) "est venue cet été récupérer pas mal de factures et de papiers", puis "fin novembre-début décembre, ils ont fait trois jours d'auditions de plein de monde, de services administratifs, de cadres et de son chauffeur", lui aussi policier, a indiqué à l'AFP une source policière.

D'après une autre source policière, cette enquête "se poursuit à l'heure actuelle, des demandes de précision sont faites". Elle décrit "quelqu'un qui était craint" à la DDSP du Bas-Rhin dont il avait pris la tête de fin 2012 jusqu'à début 2019.

"Si les faits sont avérés, ce serait honteux", a déclaré une troisième source policière, rappelant que Jean-François Illy, qui n'a pas répondu aux sollicitations des DNA, reste présumé innocent.