L'avocat anti-passe Fabrice Di Vizio écope de six mois d'interdiction d'exercer, dont trois mois ferme

Ce mardi 27 mai, ce sont six mois d'interdiction d'exercer la profession d'avocat dont trois mois ferme qui ont été requis contre Fabrice Di Vizio. La figure de l'opposition au passe sanitaire avait rendez-vous devant le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris. C'était une occasion en or, une de plus pour cette icône des anti-vax, de faire le show. Mais aussi de dénoncer, une fois encore, l'acharnement du système.

Fabrice Di Vizio était à peine arrivé devant la maison du barreau qu'il se filmait déjà pour crier à l'État totalitaire. "Ils ont limité les capacités d'accueil à 30 personnes et ont déployé les CRS partout sur la place de façon à limiter les conditions d'accès. Nous ne prendrons pas l'audience dans ces conditions", détaille-t-il.

Il faut noter que les camions de CRS ne sont pas présents pour ce procès, mais plutôt pour les grands procès terroristes qui se tiennent en ce moment. Dès l'ouverture des portes, l'amphithéâtre s'est rempli rapidement. Sortant leurs sandwiches, certains ont même réclamé des selfies à leur idole. Le président a alors tenté de prévenir : "vous n'êtes pas au spectacle ici ! C'est une audience disciplinaire". Puis, il fût contraint de suspendre quatre fois l'audience.



Fabrice Di Vizio n'avait presque plus de voie à force de crier. Il a assumé ses tweets où il traitait certains politiques de "cons" ou de "connards". Il a revendiqué ses conseils pour contourner les décrets de vaccination. À cet instant, c'est à peine si l'on a entendu la demande de suspension pendant trois mois de l'autorité de poursuite. Un avocat du conseil a alors soufflé : "on vient de lui offrir une tribune".

Lors de l'audience, à laquelle ont assisté plus de 200 de ses soutiens, Me Di Vizio, lunettes rondes et crâne dégarni, a reconnu la plupart des propos tenus sur Twitter et invoqué sa "liberté d'expression renforcée" dans le cadre d'un "débat d'intérêt public". La décision sera rendue le 2 novembre 2022.

