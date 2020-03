publié le 06/03/2020 à 17:48

S'agirait-il d'un nouveau happening du célèbre artiste de rue Banksy ? En septembre dernier, l'un de ses pochoirs, qui représentait un rat masqué avec un cutter, réalisé sur l'envers du panneau d'entrée du parking du centre Pompidou avait été dérobé. Un homme avait alors été arrêté en février puis mis en examen pour "vol d'un bien culturel".



Mais coup de théâtre, les enquêteurs se demandent si ce n'est pas l'artiste anglais en personne qui aurait commandité le vol. Le suspect lui-même a livré cette version aux policiers après son arrestation et l'a répété au juge en charge du dossier. Il affirme être en lien avec le street-artist britannique qui l'aurait missionné pour découper et récupérer le pochoir.

Pour preuve de ses lien avec Banksy, les enquêteurs mettent en avant trois œuvres de l'artiste retrouvées au domicile du suspect et légalement détenues. La difficulté de l'enquête repose néanmoins sur le fait que le Britannique entretient le mystère sur sa véritable identité et il est donc impossible de le citer comme témoin. L'avocat du suspect tente donc d'obtenir une attestation écrite de la main de Banksy et réclame que la mise en examen de son client soit annulée.