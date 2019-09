publié le 05/09/2019 à 14:38

Un vol en plein centre de Paris. Des images inédites font état du vol d'un pochoir de Banksy, au centre Pompidou, orchestré dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre. Un homme, accompagné de son complice, ont dérobé l'oeuvre, entre 3h et 4h du matin, à l'aide d'une scie. Elle représentait un rat au museau masqué brandissant un crayon.

Les images, dévoilées par BFMTV, montrent comment le voleur s'y est pris pour dérober l'oeuvre aux alentours de 3h30. Sur la vidéo, prise par une riveraine réveillée par le bruit, on aperçoit un homme, portant un gilet jaune d'ouvrier, sur une nacelle à 3 mètres de hauteur, en train de découper le panneau métallique à la scie. Son complice, resté dans le camion, l'observe alors qu'il découpe le pochoir pendant près de 45 minutes. Personne n'est intervenu ou ne les a signalés à la police, estimant sans doute qu'il s'agissait d'une opération de réparation.

Le centre culturel parisien a porté plainte "pour vol et dégradation, au sein d'un espace relevant de son périmètre", ce mardi 3 septembre. Ce pochoir était accompagné de la légende "Fifty years since the uprising in Paris 1968. The birthplace of modern stencil art" ("Cinquante ans depuis les émeutes de 1968 à Paris. Le berceau de l'art du pochoir").

Les images inédites du vol de l'œuvre de Banksy en plein Paris le week-end dernier pic.twitter.com/xFLcsmLzf5 — BFMTV (@BFMTV) September 5, 2019