L'alpiniste espagnol Sergi Mingote meurt lors de son ascension du K2

Le K2, réputé comme la montagne la plus dangereuse du monde

et AFP

publié le 16/01/2021 à 17:44

Le même jour où une équipe népalaise est devenue la première à accomplir l'ascension du K2 en hiver, un drame s'est produit sur le deuxième plus haut sommet du monde, samedi 16 janvier : lors d'une expédition distincte, l'alpiniste espagnol Sergi Mingote a fait une chute mortelle.

"Triste décès de Sergi Mingote sur le K2. Il voulait continuer à faire l'Histoire en participant à la première expédition pour vaincre ce sommet en plein hiver et sa vie a été emportée dans un tragique accident", a tweeté le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

Sergi Mingote, âgé de 49 ans, ne faisait pas partie de l'équipe qui a réussi samedi l'exploit de gravir le sommet népalais (8.611 m), considéré comme une des montagnes les plus dangereuses du monde et particulièrement en hiver. L'Espagnol faisait partie d'un groupe qui devait tenter l'ascension un autre jour. Il se trouvait à un camp intermédiaire et a chuté en redescendant vers le camp de base.

Les risques encourus sont multiples sur le K2, où plus de 80 personnes ont trouvé la mort, contre près de 450 qui en ont réussi l'ascension. Cette année, pas moins de quatre équipes différentes et une soixantaine de grimpeurs étaient présents sur le K2, soit plus au total que toutes les expéditions précédentes rassemblées.