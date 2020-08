À trois ans, il devient le plus jeune alpiniste du monde en grimpant 3.300 mètres

publié le 06/08/2020 à 15:16

Il n’a que trois ans et il a déjà atteint le sommet de la montagne Piz Badile, dans les Alpes suisses qui culmine à 3.308 mètres d'altitude : fils de deux escaladeurs, le petit Jackson Houlding a ainsi réalisé un record.



Le 25 juillet, la famille composée de Leo Houlding, de sa femme Jess Corie ainsi que de leurs enfants Jackson et Freya commence son ascension du Piz Badile, qui sépare la Suisse de l’Italie. Ils ont tous atteint le sommet, et le petit garçon n’a pas manqué d’exprimer sa joie : "C’était super, j’ai adoré la partie que j’ai montée tout seul", a affirmé le jeune Jackson au journal SkyNews.



L'enfant âgé de trois ans "a eu un peu d’aide de la part de sa mère devenue pour lui ‘chauffeuse Uber’", explique Leo Houlding sur son compte Instagram. "Jess a escaladé la montagne accrochée à son dos une bonne partie du trajet, même s’il a pu marcher seul quelques fois", a-t-il précisé.

Freya, la sœur de Jackson qui vient de fêter son septième anniversaire, détient elle aussi un record, puisqu’elle est la plus jeune personne à avoir escaladé cette montagne sans être aidée, rapporte Ouest-France. "Ma belle Freya a parcouru le chemin sur ses petites jambes sans aide ! Quelle star !", s'est réjoui son père. La famille a d’ores et déjà prévu une prochaine excursion dans les plus grandes montagnes du Monténégro.