L'affaire Dominique Aubry : la morte de la péniche

Le 1er décembre 2005, le commissariat de Neuilly-sur-Seine est alerté par la découverte d'un corps dans une péniche. Sur place, les policiers découvrent une imposante embarcation plongée dans le nord et tombent sur le corps d'une femme pendue à son escalier. Face à son corps, il y a deux chaises avec les dossiers cassés.

La péniche est remplie d'objets de valeurs et d'art. Tout est à sa place et parfaitement nettoyé. Sur une table basse, les policiers trouvent deux plaquettes vide de Stilnox, un somnifère, une boite vide de Lexomil, un tranquillisant et une bouteille de vodka aux trois quarts vide.

La victime s'appelle Dominique Aubry. C'est Franck Renard-Payen, un des meilleurs amis de Dominique qui a découvert le corps. Depuis le début de la matinée, il n'arrivait pas à la joindre. Il était donc venu à la péniche dont la passerelle était levée. Il était inquiet parce que Dominique avait déjà tenté de se suicider en juillet 2005.

Nos invités

Me Philippe Sarda, avocat du frère de Dominique Aubry, Frédéric Fontaine

Me Dorothée Bisaccia-Bernstein, avocate parties civiles

Me Nicolay Fakiroff, avocat de Oliver Eustache, l'un des accusés