L'affaire des soeurs Papin : une violence sans nom

Le 2 février 1933, peu après 19 heures, René Lancelin n'arrive pas à rentrer chez lui. Etonné que la porte d'entrée soit fermée à clé à cette heure-ci, il prévient son ami, le commissaire Dupuy.

Deux gardiens de paix arrivent sur place et réussissent à ouvrir la porte de la demeure, plongée dans l'obscurité. A l'étage, ils découvrent deux corps : Geneviève, 21 ans, la fille de la maison, et sa mère, Léonie, épouse Lancelin, 56 ans. Les corps sont massacrés : leurs yeux ont été arrachés et presque toutes les dents de la mère semblent avoir été enlevées. Les policiers retrouvent rapidement les armes du crime, un couteau de cuisine, un marteau et un pot en étain.

René Lancelin suggère aux autorités de retrouver les deux bonnes de la maison qui travaillent pour eux depuis 7 ans. Ils retrouvent Léa et Christine Papin, enfermées à double tour dans leur chambre, serrées l'une contre l'autre dans le même lit et le regard dans le vide. Elles vont très vite avouer les meurtres.

Me Emmanuel Pierrat, avocat au barreau de Paris et auteur du livre "Les Procès de sang" aux éditions Géo Histoire.

