Ted Bundy : l'un des pires tueurs en série américain.

A la Une ce soir, la véritable histoire de l’un des pires tueurs en série américain. Ted Bundy, exécuté le 24 janvier 1989, sur la chaise électrique de la prison de Raifort Starke en Floride. Il avait 43 ans. Il avait été deux fois condamné à mort, pour quelques-uns seulement des meurtres qu’il avait commis. Ceux pour lesquels la justice avait réuni des preuves incontestables de sa culpabilité. Malgré cela, il a persisté, contre toute évidence, à clamer son innocence pendant plus de dix ans !



Dans les années 70 la presse l’avait surnommé : « le tueur de femmes ». Il faisait partie de la liste des 10 criminels les plus recherché par le FBI… Et puis, 3 jours avant son exécution, il a finalement avoué avoir commis « au moins » trente homicides dans 7 États différents entre 1974 et 1978, année de son arrestation. C’était un tueur particulièrement intelligent, diplômé en psychologie, beau garçon, insoupçonnable autrement dit… et très sympathique, ce qui lui a permis d’échapper pendant des années aux enquêteurs, et au passage, de s’évader à deux reprises de prisons hautement sécurisées, pour continuer à tuer !

Sa technique d’approche des victimes, son mode opératoire, était presque toujours le même : Il les choisissait souvent dans des lieux publics. Simulait un handicap ou une blessure, un bras en écharpe, une béquille, et demandait de l’aide pour l’amener à sa voiture, en général volée. Presque toujours une Volkswagen. Il proposait alors aux jeunes filles de les raccompagner et les agressait ensuite sauvagement, en rase campagne avant de les violer parfois post-mortem.



Fabrice d’Almeida, historien auteur du livre « Sur la trace des serial killers. À chaque époque son tueur » paru aux Editions de la Martinière.

Daniel Zagury, expert psychiatre notamment auprès des tribunaux et auteur du livre "La barbarie des hommes ordinaires".

