"Koh-Lanta" : un candidat victime d'une menace de décapitation

publié le 05/11/2020 à 17:38

Un candidat de Koh-Lanta : les 4 terres, actuellement en diffusion, a reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Laurent, père de famille, et professeur d'histoire-géographie. L'individu s'en est pris à lui à cause du jeu du candidat dans Koh-Lanta et a menacé de lui couper la tête.

Selon Le Parisien, qui révèle cette information, l'homme est âgé de 30 ans, est au chômage et réside à Clayes-sous-Bois (Yvelines), où il a été interpellé mardi 3 novembre.

Le trentenaire s'est d'abord adressé au candidat de l'émission de TF1 sur Instagram en lui écrivant un message privé : "Salut grosse merde, tu ne réponds pas, tu sais ce qu'on fait aux profs ?". Des mots qui ont fait tilt dans l'esprit de Laurent, qui s'apprêtait à réaliser une vidéo hommage à Samuel Paty.

Laurent a retrouvé l'individu sur Facebook -le compte Instagram ayant été supprimé dans la foulée du message- et a tenté d'obtenir des explications. Il a reçu une nouvelle menace : "Je vais te décapiter, c'est un truc de prof d'histoire". Sa petite fille a également été prise pour cible.

Laurent a rapidement déposé plainte à Grenoble et a transmis aux enquêteurs les captures d'écran des conversations. L'auteur des menaces a été interpellé, placé en garde à vue, et a reconnu les faits. Il a aussi expliqué aux enquêteurs avoir été la cible d'attaques racistes après que le candidat de Koh-Lanta a révélé l'affaire sur ses réseaux sociaux. Le parquet de Versailles a prolongé la garde à vue de l'individu jusqu'à ce jeudi.