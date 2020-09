"Koh-Lanta" : Bertrand-Kamal, candidat de la nouvelle saison, est mort

publié le 10/09/2020 à 09:25

Après seulement deux épisodes de la nouvelle saison de Koh-Lanta : Les 4 Terres, Bertrand-Kamal Loudrhiri avait, par sa gentillesse, déjà marqué les esprits des téléspectateurs de TF1. Ce jeudi 9 septembre, TF1 et Adventure Line Productions annoncent que le candidat, atteint d'un cancer, est mort à l'âge de 31 ans.

Membre de la tribu de l'Est, représentée par la couleur verte, il venait d'accorder une interview au Bien Public dans laquelle il révélait être atteint d'un cancer. "Je suis tombé malade après l’aventure, je suis en plein combat contre la maladie. C'est un combat contre le cancer cette fois qui m'attend, annonçait-il. Les épreuves ne sont encore pas terminées de mon côté".

Le jeune homme, animateur en club vacances originaire de Dijon, avait appris la nouvelle après le tournage de l'émission, à l'automne 2019.

Sur les réseaux sociaux, le présentateur de l'émission, Denis Brogniart, a rapidement témoigné de sa grande tristesse. "Je suis dévasté par le décès de Bertrand-Kamal hier soir, écrit-il. Je l’ai connu comme aventurier de Koh-Lanta et je l’ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j’ai partagé tant d’instants privilégiés."

Il m’avait ému aux Fidji, il m’a bouleversé après... 1/3 pic.twitter.com/pUCg6P962J — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) September 10, 2020

Son entourage appelle à regarder la suite de ses aventures, "le rêve de sa vie", disait-il, et à le supporter. "Un grand monsieur, un mec en or, un aventurier formidable, salue encore Denis Brogniart, qui a accompagné Bertrand-Kamal dans la maladie. Sa vie a été courte mais si riche et intense, faite d’amour, de joie, de générosité."

Dans le communiqué, TF1 et Adventure Line Productions annoncent que la saison de Koh-Lanta : les 4 Terres sera dédiée à Bertrand-Kamal Loudrhiri, "en accord avec la famille".