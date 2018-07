publié le 29/03/2017 à 12:29

Rattrapé par son passé. Aomar Aït Khedache, dit Omar Le Vieux, est soupçonné d'être "le cerveau" derrière le violent braquage de Kim Kardashian, qui s'est déroulé à Paris en octobre dernier. Mis en examen en janvier avec une dizaine d'autres personnes, cet homme de 60 ans était de nouveau confronté à la justice, le jeudi 23 mars. Mais ce n'était pas pour le cambriolage de la star de télé-réalité, durant lequel près de 9 millions d'euros de bijoux ont été dérobés, que le suspect s'est retrouvé dans le box des prévenus du tribunal correctionnel de Nanterre. Il comparaissait pour des faits plus anciens : la séquestration d'un couple de riches personnes âgées, selon des informations du Parisien.



Comme le rapporte le quotidien, Omar Le Vieux est soupçonné d'avoir pris part au braquage d'un ancien producteur de cinéma et sa femme, âgés de 85 et 90 ans, dans leur hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine le 18 avril 2015. Cette nuit-là, deux homme cagoulés pénètrent leur domicile, les bâillonnent et les ligotent pour leur subtiliser quelques biens.

L'un d'entre eux, attaqué par la petite-fille du couple, laisse des traces de sang derrière lui qui permettent de l'identifier comme Larbi ; un faux nom d'Aomar Aït Khedache. La police n'arrive pas à le retrouver, jusqu'à sa mise en examen pour le braquage de la femme de Kanye West. S'il n'a rien reconnu, il est malgré tout poursuivi au terme de l'audience. Le procès a été reporté afin qu'il prépare sa défense.