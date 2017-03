Le récit fait par Kim Kardashian de son agression à Paris

publié le 19/03/2017 à 05:00

C'est le 2 février dernier que Kim Kardashian a été entendue, à New York, par la juge d'instruction française Armelle Briand. La star de téléréalité était accompagnée de deux avocats parisiens, dont maître Jean Veil. Le Monde a pu avoir accès à l'audition de la jeune femme, qui a été agressée dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016 à Paris et qui s'est fait dérober des bijoux pour une valeur totale de près de 9 millions d'euros.



N'ayant pas souhaité revenir à Paris pour des raisons "émotionnelles", Kim Kardashian a raconté en détail à la juge les circonstances des faits. Elle a notamment déclaré qu'elle avait le pressentiment que quelque chose allait arriver. "Cela faisait quinze jours déjà que nous avions peur d'être victimes d'un attentat terroriste en sortant du pays, et pas seulement en allant à Paris", raconte-t-elle, "j'ai eu ce pressentiment. Je tenais à vous le dire parce que c'était un sentiment tellement profond : tous les soirs, à Paris, je faisais une prière en remerciant que rien ne nous soit arrivé".

Elle affirme également qu'elle est persuadé qu'il s'agissait d'un "coup monté" et que ses agresseurs avaient été renseignés par quelqu'un proche du clan Kardashian. Elle soupçonnait en particulier Michaël et Gary Madar, qui faisaient partie des chauffeurs s'occupant d'elle et de son mari Kanye West à Paris. Elle a en outre fait le récit de l'irruption des hommes dans la chambre qu'elle occupait dans un hôtel particulier parisien : "Ils étaient agressifs [...]. Je croyais qu'il s'agissait de terroristes venus pour m'enlever". Elle raconte aussi comment les hommes lui ont immédiatement dit "ring, ring" ("bague") et "money, money, money" ("argent") avant de lui lier les poignets et de lui mettre du ruban adhésif sur la bouche.

Elle n'est plus la même désormais

Ce récit correspond aux principaux éléments de l'enquête de la brigade de répression du banditisme. Trois personnes, sur les dix mises en examen peu de temps après le vol, ont pour l'instant reconnu les faits. Kim Kardashian, elle, avoue que cet événement l'a profondément changée. "Aucun objet n’a de valeur sentimentale qui peut être comparée au fait de rentrer chez soi et de retrouver ses enfants, sa vie de famille", a-t-elle confié lors de cette audition.