Kim Kardashian et les papys braqueurs

Le 03 octobre dernier, la starlette américain était victime d'un braquage dans son hôtel particulier du 8e arrondissement de Paris.

par Jacques Pradel publié le 03/02/2017 à 13:00

L'édito de Jacques Pradel



Omar « le vieux », Didier « les yeux bleus », Francis « le Grand », Marceau « le gros » ou encore « Nez rapé », Harminy « le Maboule », « Pierrot », le doyen, 72 ans, On se croirait dans un film de Michel Audiard ou dans « Touchez pas au Grisbi »… Il s’agit en fait des « vieilles canailles » qui ont saucissonné en plein Paris Kim Kardashian pour lui voler ses bijoux !



La vedette de la télé réalité américaine était alors en visite à Paris pour la Fashion Week… Dans la nuit du 02 au 03 octobre dernier, elle se fait braquer dans sa chambre d’hôtel par 5 individus qui lui dérobent bijoux et argent liquide pour une valeur d’environ 9 millions d’euros.



Il y a quelques semaines les enquêteurs de la BRB (Brigade de répression du banditisme) mènent un vaste coup de filet et interpellent 17 suspects, âgés de 23 à 73 ans. L’enquête est pratiquement bouclée. Tout le monde salue d’ailleurs cette enquête comme un modèle du genre (moins de trois mois pour arrêter l’ensemble des suspects !)



Hier, la star américaine a d’ailleurs été entendue pendant plusieurs heures, à New-York, par l'une des deux juges d’instruction françaises chargée du dossier.



Elle a raconté à nouveau plus en détail la nuit du braquage le 03 octobre dernier. 9 millions d'euros de bijoux lui avait été dérobés, notamment sa bague de fiançailles d'une valeur de près de 4 millions d'euros. Les juges lui ont présenté également hier les photos des principaux suspects arrêtés le 9 janvier dernier pour voir si elle en reconnaissait certains.



On revient sur les tenants et les aboutissements de cette affaire incroyable avec mes invités…



Nos invités

Olivier Boy, journaliste au service police justice d'RTL, Frédéric Ploquin, journaliste à Marianne, Jean-Yves Liénard, avocat du principal suspect d'Aomar Ait Khedache, Me Henri de Beauregard, avocat du veilleur de nuit.





