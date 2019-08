Aube : les mineurs qui ont massacré seize animaux risquent deux ans de prison

et AFP

01/08/2019

Alertés par les employés de la ferme pédagogique de Méry-sur-Seine, lundi 29 juillet, les gendarmes ont découvert les dépouilles de 13 volailles, d'un lapin, de poules et de canards, frappés à mort dans la nuit. Un mouton, également victime, a dû être euthanasié à cause de ses blessures. Au total, 14 animaux sont morts et 3 sont gravement blessés.

La responsable du lieu qui accueillait des enfants, était particulièrement choquée. "C'est de la barbarie pure et dure. Les animaux ont été massacrés à coups d'objets ou de pierres. Ils sont morts dans les creux des enclos, acculés, c'est horrible", a-t-elle déclaré au Parisien.

Très vite, dans ce village de 1.500 habitants, des recherches ont été lancées. Les gendarmes ont procédé à une enquête de proximité, qui leur ont permis d'identifier un premier jeune homme. Selon le lieutenant Lionel Hourdiaux, qui s'est exprimé à France 3 Grand Est lors d'un point presse jeudi 1er août, "il y avait encore des traces de plumes de volatile sur sa paire de chaussures".

Deux ans de prison et 30.000 euros d'amende

Grâce à ses conversations sur son téléphone portable, les autres auteurs ont été confondus. Au total, quatre jeunes âgés de 16 à 18 ans ont été placés en garde à vue et ont été présentés ce jeudi à un juge des enfants. Ils risquent jusqu'à deux ans de prison et 30.000 euros d'amende. La société 30 Millions d'Amis s'est également portée partie civile.

"Ils ont reconnu les faits, ont des souvenirs sans pouvoir expliquer le sens de leurs actes", a précisé un gendarme, parlant d'un acte "sans aucune logique", "sous l'effet de groupe", de l'alcool et d'autres substances. Les quatre jeunes sortaient d'une soirée.

Une cagnotte a été mise en place pour aider les exploitants de l'établissement, fraîchement inauguré. Il ne reste que "deux poules, une brebis et une truie traumatisée qui ne veut plus qu'on l'approche", selon la responsable Nathalie Kabbani.