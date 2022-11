La faillite de FTX peut-elle tuer les cryptomonnaies ?

Le sujet du jour. L'effondrement magistral de la FTX, plateforme d'échange considérée jusqu'ici comme l'une des plus sûres au monde, ébranle la cryptomonnaie et entame un scandale dont les contours sont encore méconnus. Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a perdu en l'espace d'une journée 16 milliards de dollars, soit la totalité de sa fortune.

De nombreuses investigations sont désormais menées afin decomprendre les circonstances de cette faillite éclair. Ce drame économique renouvelle un schéma quasi classique et questionne de nouveau sur la fiabilité des actifs numériques virtuels sur le long terme.

Pourquoi on en parle ? Qu'est-ce que la cryptomonnaie ? Est-elle fiable, alors que l'un des acteurs principaux vient de s'effondrer ? Quel est l'avenir de la cryptomonnaie ?



