publié le 28/01/2019 à 09:01

Éclat de grenade de désencerclement ou projectile tiré d'un lanceur de balles de défense ? Deux versions s'opposent autour de la grave blessure à l'oeil d'une figure du mouvement des "gilets jaunes", Jérôme Rodrigues, survenue samedi 26 janvier lors d'une manifestation à Paris.



Interrogé à ce sujet sur RTL ce lundi 28 janvier, Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers, a énuméré les différents "problèmes dans cette affaire du maintien de l'ordre". "Nous avons des armes inutiles et rarissimes que l'on devrait cesser d'utiliser", affirme-t-il, citant la grenade de désencerclement. "C'est l'arme la plus dangereuse qui puisse exister et dont l'utilité en matière de maintien de l'ordre n'a jamais été démontrée, où que ce soit", a-t-il poursuivi.

"Et par qui sont utilisées ces armes ?", s'est ensuite interrogé le spécialiste. "On note que sur les centaines de cas recensés, un ou deux concernent des CRS ou des gendarmes mobiles, tous les autres concernent des équipages de police ramenés à la va-vite, alors que ça n'est pas leur métier, et qu'ils n'ont pas été formés pour", fustige Alain Bauer.

Pour lui, "ils n'ont pas la mise en condition et le contrôle technique pour éviter ce type de bavure". "Ils bouchent les trous du fait que les comptables ayant pris le pouvoir au ministère de l'Intérieur ont réduit massivement les effectifs des forces mobiles qui ont été déshabillés depuis une dizaine d'années", conclut-il.