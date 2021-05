publié le 29/05/2021 à 09:01

Quand Jean-Claude Romand commet un quintuple assassinat le 10 janvier 1993, c'est la stupéfaction dans la famille Crolet. On tombe des nues. Comment ce bon père de famille et médecin reconnu a-t-il pu commettre le pire ? Pourtant, depuis plusieurs décennies, l'homme était apprécié de sa belle-famille et avait su gagner leur pleine confiance.

C'est dans les années 1970 que Jean-Claude Romand et Florence Crolet se rapprochent, au cour de leurs études de médecine à Lyon. Les deux jeunes gens se connaissent déjà : ils se sont rencontrés au cours de réunions de familles. Jean-Claude Romand entame alors une cour insistante auprès de Florence. "On voyait clairement que Romand insistait beaucoup auprès de ma sœur", détaille Emmanuel Crolet dans Les Voix du Crime.

Mais pour attirer davantage la tendresse et l'attention de Florence, Jean-Claude Romand va plus loin en s'inventant un faux cancer. " Il a usé de stratagèmes en faisant croire qu'il avait un lymphome", raconte le frère de Florence.

Mon père était comblé de savoir que sa fille allait se marier avec cette personne-là Emmanuel Crolet, beau-frère de Jean-Claude Romand. Partager la citation





Florence Crolet et Jean-Claude Romand se marient en 1980. Lui, veille aux moindres besoins de son épouse... pour ne pas éveiller ses soupçons. "Romand, à ce moment-là, perfide, savait comment la manipuler et comment apporter ce qu'il fallait à ma sœur pour qu'elle se trouve bien dans ce cocon", explique Emmanuel Crolet.

Mais pour le frère de Florence Crolet, Jean-Claude Romand avait décidé que Florence serait pour lui. "Il avait décidé que Florence serait sa 'proie'", raconte-t-il.

Du côté des parents de Florence, c'est aussi un homme apprécié. Les deux familles sont cousines par alliance, se connaissent et entretiennent de bons rapports. "Mon père était comblé de savoir que sa fille allait se marier avec cette personne-là", relate Emmanuel Crolet.

Un beau-frère toujours disposé à rendre service

Les frères de Florence Crolet lui font confiance également. Jean-Claude Romand est toujours disposé à donner des conseils et à aider ses beaux-frères. "C'est quelqu'un qui est notre "grand frère" avec en plus cet aspect cousin, qui ne peut qu'ajouter cette confiance qu'on peut avoir vis-à-vis de lui", mentionne son beau-frère.

C'est de cette confiance que Jean-Claude Romand va abuser. Pendant des années, il détournera les sommes d'argent confiées par ses parents et sa belle-famille, pour pouvoir vivre et cacher son mensonge à ses proches. Jusqu'à cette nuit de janvier 1993 où il ne semble plus savoir comment cacher la vérité à sa famille : c'est là qu'il tue sa femme, ses deux enfants et ses parents.

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro de Diane Douzillé, Jérôme Florin et Jean-Alphonse Richard. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.





Une fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue une affaire criminelle. Un podcast RTL.