Jawad Bendaoud de nouveau en garde à vue

publié le 05/07/2018 à 10:53

Jawad Bendaoud n'en a pas fini avec la justice. Après avoir été relaxé dans le dossier du 13 novembre en janvier dernier, puis condamné à 6 mois de prison avec sursis pour menace de mort en avril, le "logeur de Daesh" est à nouveau en garde à vue mercredi 4 juillet, d'après une information d'Europe 1.



La cause ? Il aurait insulté des policiers en filmant la scène avec son téléphone et aurait, pendant son interpellation, poussé les jeunes présents à l'aider et le libérer. En plus de l'outrage à agent, il était également en possession de quelques grammes de cannabis. Jawad Bendaoud a donc été interpellé et placé en garde à vue à Saint-Denis.



Jawad Bendaoud est un fan des réseaux sociaux. Après sa relaxe, il s'est exposé fièrement tous les jours sur ses différents profils, notamment sur Snapchat, où ses abonnés ont pu découvrir le sandwich escalope-Boursin dont il a longuement parlé durant le procès.

En janvier dernier, après trois semaines de procès intenses, Jawad Bendaoud a été relaxé du chef de recel de malfaiteurs terroristes. Le parquet ayant fait appel, il repassera devant la justice en novembre prochain. Puis il a été condamné pour menace de mort envers son ex-compagne. Enfin, en juin, il a également séjourné en hôpital psychiatrique à la demande de sa famille pour une crise de démence.