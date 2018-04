Jawad Bendaoud condamné à 6 mois de prison avec sursis pour menaces de mort

publié le 25/04/2018 à 15:52

Cette fois, il n'est pas innocent. Jawad Bendaoud a été reconnu coupable du chef de menaces de mort sur son ex-compagne. Celui que l'on a surnommé le "logeur de Daesh" comparaissait mercredi 25 avril. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve pour une durée de deux ans avec obligation de soins, de travailler ou de se former et interdiction de contacter son ex compagne. Le procureur avait requis 10 mois de prison dont 4 avec sursis.



Lors de son audience en comparution immédiate à la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris, la même qui l'a vu comparaître pour recel de malfaiteurs terroristes en début d'année, Jawad Bendaoud s'est encore une fois montré loquace. "J'en ai rien à foutre d'elle, a-t-il déclaré à propos de son ex-compagne et mère de son enfant. J’ai couché avec 17 filles depuis le 14 février (sa sortie de prison, ndlr), mon avocat a les noms. Vous n'avez pas idée de la langue de vipère que c’est. Je vais la quitter, j’ai un avion de chasse qui m’attend".

Avant de s'excuser auprès du juge : "Oui j’ai fait n’importe quoi Monsieur le juge, c’est honteux pour moi. Faites de moi ce que vous voulez, mettez moi 400 heures de travaux d’intérêt général, mais je veux juste pas retourner en prison". Et son avocat, maître Nogueras, de rappeler à la cour que son client sort tout juste de 27 mois de détention à l'isolement, pendant lesquels "il a perdu une partie de son cerveau".

#Jawad Bendaoud ressort finalement libre. Condamné à 6 mois de prison entièrement assortis d’un SME de 2 ans pour menaces de mort sur son ex-compagne+obligation de soins et de travail.



Soulagement dans le box.

- «Ça compte comme travail, de faire de la publicité sur Snapchat? » — Cindy Hubert (@Cindy_Hubert) 25 avril 2018