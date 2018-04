Mohamed Soumah et Jawad Bendaoud, lors de leur procès au tribunal de grande instance de Paris, ouvert le 24 janvier 2018

publié le 06/04/2018 à 16:44

Le grand cirque médiatico-judiciaire reviendra en novembre prochain au tribunal correctionnel de Paris. Le procès en appel de Jawad Bendaoud, Mohamed Soumah et Youssef Aït Boulahcen est fixé au 21 novembre prochain. Il est programmé sur 15 jours et se terminera le 21 décembre. Le parquet et les parties civiles avaient fait appel de la décision rendue le 14 février dernier.



Jawad Bendaoud a été relaxé du chef de recel de malfaiteurs terroristes, quand Mohamed Soumah a été, lui, condamné des mêmes faits à 5 ans d'emprisonnement. Enfin, le dernier prévenu, Youssef Aït Boulahcen, qui comparaissait libre, a écopé de quatre ans de prison dont un avec sursis pour non-dénonciation de crimes terroristes.

Le procès, qui s'est ouvert le 24 janvier dernier, s'était déroulé dans une ambiance particulière. Les parties civiles avaient partagé des réactions mitigées à l'annonce des peines. Certaines jugeant le tribunal trop laxiste, et d'autres estimant que Jawad Bendaoud était innocent.

Un procès très suivi par les médias et les réseaux sociaux qui a fait beaucoup parler de lui, notamment avec la manière surprenante de Jawad Bendaoud de se défendre et raconter sa version des faits, dans les moindres détails. Trois semaines entre le rire et les larmes.