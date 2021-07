James Franco a accepté de régler la somme de 2 millions de dollars pour classer l'affaire où deux étudiantes l'accusaient d'inconduite sexuelle, rapporte la chaîne BBC.

En 2019, Sarah Tither-Kaplan et Toni Gaal, deux anciennes élèves de l'école de théâtre de James Franco, Studio 4, située à Los Angeles, portent plainte contre l'acteur. Elles l'accusent d'intimidation et de conduite sexuelle inappropriée. Selon elles, Studio 4 ne servait qu'à "créer un flux continu de jeunes femmes à objectiver et exploiter". Elles ont porté plainte contre l'acteur, mais également contre sa société de production RabbitBandini Production, le co-fondateur de l'école, Vincent Jolivette et Jay David, le directeur général. James Franco a toujours nié ces accusations.

L'affaire connaît un rebondissement le 11 février dernier, comme l'expliquait le New York Times : James Franco avait trouvé un accord avec ses anciennes élèves. Toutes deux ont accepté d'abandonner les poursuites. Cet accord a été détaillé par la chaîne BBC ce 1er juillet : James Franco doit verser 2 millions de dollars. Sarah Tither-Kaplan va recevoir 670.500 dollars et Toni Gaal 223.500 dollars. Le reste de la somme versée par l'acteur sera partagée "avec le reste des étudiants impliqués", souligne le média.

Si le juge accepte ce deal, toutes les parties impliquées dans le procès publieront une déclaration commune où James Franco continuera de nier les allégations.