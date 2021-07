Affaire de la secte sexuelle : Allison Mack ("Smallville") condamnée à 3 ans de prison

Allison Mack a été condamnée à trois ans de prison le 30 juin dernier, comme le rapporte le média américain The Guardian. L'actrice de Smallville avait plaidé coupable en 2019 pour trafic sexuel, complot de trafic sexuel et complot de travail forcé.

Allison Mack était accusée d'avoir joué un rôle actif dans le recrutement de membres de la secte NXIVM, ainsi que dans leur maintien sous influence, rappelle The Guardian. Avant son procès, elle avait adressé une lettre aux victimes. "Il est de la plus haute importance pour moi de dire du plus profond de mon cœur que je suis désolée. Je me suis jetée à corps perdu dans l'enseignement de Keith Raniere (le gourou de la secte NXIVM, ndlr) (...) . C'est la plus grande erreur et le plus grand regret de ma vie", expliquait-elle.

Quant à Keith Raniere, sa sentence est tombée le le 27 octobre 2020, après cinq heures d'audience. Il a été condamné à 120 ans de prison, soit la perpétuité.