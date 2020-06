et AFP

publié le 27/06/2020 à 17:22

Une jeune fille en état de recueillement sur l'une des portes derrière le Bataclan. Le pochoir très symbolique de Banksy qui avait été volé à la salle de concert en 2019 a été retrouvé récemment en Italie. Six personnes ont été arrêtées et placées en détention provisoire, a-t-on appris ce samedi.

Ces suspects ont été interpellé plus tôt cette semaine dans les départements de l'Isère et de la Haute-Savoie. Deux ont été mises en examen pour vol en bande organisée et les quatre autres pour recel de vol en bande organisée ont été prononcées.

Cette œuvre représente quelqu'un qui se recueille sur l'une des issues de secours qui a été utilisée le 13 novembre 2015. Le jour de l'attentat, des spectateurs du concert d'Eagles of Death Metal s'étaient échappés de cette porte qui donne sur le passage Saint-Pierre-Amelot. Ce jour-là, 90 personnes ont été tuées.

La porte a été retrouvée dans une ferme des Abbruzes, au centre de l'Italie le 10 juin dernier. L'opération de police a été menée à la demande des forces de l'ordre françaises et en leur présence.