publié le 07/03/2019 à 05:31

Les fortes rafales de vent ont fait trois morts dans l'Isère. Une mère de famille et ses deux filles de 12 et 16 ans ont été tuées mercredi 6 mars dans leur véhicule à Chantesse par la chute d'une grosse branche probablement due aux vents forts qui soufflaient sur le département.



Quatre personnes se trouvaient dans un monospace, les trois victimes, dont la mère âgée de 41 ans, ainsi que le père âgé de 44 ans, qui est sorti seul, indemne, de la voiture après l'accident intervenu peu avant 20h30 sur la RD1092. À l'arrivée des secours, la mère et ses deux filles étaient en arrêt cardio-respiratoire et n'ont pu être ranimées.

Une enquête de la gendarmerie est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame. Le département de l'Isère était placé mercredi en vigilance orange pour vents violents.

À écouter également dans ce journal :

PSG éliminé - Après la "remontada", le "come back". Paris est éliminé de la Ligue des Champions. Le PSG a perdu chez lui 3 à 1 mercredi soir face à Manchester United. C'était un 8ème de finale retour. A l'aller pourtant, les coéquipiers de Mbappé s'étaient imposés 2-0.



Torture - Les quatre bourreaux de Lyon toujours recherchés. Mardi 5 mars un homme y a été découvert mort pieds et poings liés. La vidéo de sa torture circule sur Facebook. La victime est un sans-papiers algérien, déjà connu de la justice.