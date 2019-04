publié le 29/04/2019 à 16:48

Une grossière erreur d'inattention qui aurait pu virer au drame. Dans l'après-midi de ce dimanche 28 avril, un retraité de 84 ans a pris l'autoroute A41 au niveau de Montmélian, en Savoie, pour se rendre à Crolles, une commune située à 30 kilomètres. Un trajet jusqu'ici anodin sauf que l'octogénaire roulait en réalité à contresens, en pleine voie et atteignant jusqu'à 120 km/h, rapportent nos confrères de France Bleu Isère.



L'automobiliste ne s'est rendu compte de rien pendant son itinéraire et ce, malgré les nombreux coups de klaxons provenant des autres véhicules. Pourtant selon les gendarmes, il était conscient et non alcoolisé. Heureusement, aucun accident n'a été à déplorer.

Les forces de l'ordre ont fini par l'intercepter et lui ont retiré son permis de conduire. La préfecture doit maintenant décider si elle le suspend, ou bien le convoque devant une commission médicale de réforme.