publié le 02/02/2019 à 18:02

Le comportement exemplaire d'un jeune demandeur d'asile sans papiers pourrait peut-être lui valoir une régularisation de sa situation. Âgé de 21 ans, Mahmadou Diallo a sauvé la vie d’une jeune femme agressée à l’arme blanche dans le centre de formation pour saisonniers à Autrans, en Isère.



Ce jeune guinéen s’est interposé et a maîtrisé l’agresseur, atteint de troubles psychiatriques. La victime blessée est aujourd’hui hors de danger et les vie d’autres personnes présentes ont aussi probablement été sauvées. Martine Chaligné, la directrice du centre de formation salue le héros. "La situation était quand même très grave et Mahmadou Diallo a eu vraiment une réaction héroïque" assure-t-elle, avant d'ajouter : "On le remercie tous, il a été exceptionnel".

Du côté des témoins de la scène, même discours : "Rien que pour ça, il mériterait d’avoir des papiers et de rester en France", affirme une dame au micro de RTL. "Il a gagné avec son acte courageux le droit à la reconnaissance", dit un autre. Mahmadou Diallo, quant à lui, se réjouit : "Je suis content, 2019, c’est mon année, en Europe ici ».