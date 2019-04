publié le 09/04/2019 à 19:22

Un sexagénaire soupçonné d'avoir tué sa compagne à Vienne, lundi 8 avril 2019, a déjà été condamné pour meurtre dans le passé. En 2003, la cour d'assises de la Loire l'avait condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour un meurtre commis deux ans plus tôt, selon le Dauphiné Libéré.



Les secours ont été alertés vers 20 heures lorsqu'une vieille dame a été agressée par un homme qui a tenté de l'étrangler sur le palier de son appartement. Les pompiers ont pris en charge la personne âgée qui a été rapidement transportée à l'hôpital.

Au même moment, l'agresseur, voisin de la vieille dame a été interpellé un couteau à la main. C'est dans son appartement du dessus que les policiers ont fait la macabre découverte. Ils ont trouvé une femme de 86 ans, gisant au sol, la gorge tranchée. Les lieux ont été protégés et une enquête a été ouverte pour homicide sur conjoint et tentative d'homicide.

L'homme a avoué le meurtre

D'après le quotidien régional, il s'était fortement alcoolisé en début d'après-midi. "Il est venu frapper à ma porte parce qu'il n'arrivait pas à ouvrir une bouteille de cognac. Il était déjà très chargé", confie l'un de ses voisins les plus proches au journal. "Il ne buvait plus depuis 7 ans. Hier quand il est venu me voir il m'a dit qu'il venait de replonger", a-t-il poursuivi.



Le meurtrier présumé a immédiatement avoué le meurtre mais n'a pas encore été entendu officiellement par les enquêteurs. Le parquet a ordonné une autopsie de la victime, qui devrait être pratiquée ce mardi 9 avril.