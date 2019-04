publié le 09/04/2019 à 13:01

Une fillette de 2 ans avait été hospitalisée dimanche 7 avril dans un état grave après avoir fait une chute du deuxième étage de son immeuble. L'accident dramatique a traumatisé les proches de la petite fille et les voisins de la famille qui vivent au 61, boulevard de Strasbourg à Marseille. Selon La Provence, ses jours ne sont plus en danger.



À 12h30, l'enfant est passé par-dessus la petite rambarde d'une fenêtre du deuxième étage à 6 mètres au dessus du sol. C'est en donnant des morceaux de pommes aux oiseaux qui se posaient sur le rebord de cette fenêtre que la fillette, probablement juchée sur un chaise ou un autre support, a basculé dans le vide.

Polytraumatisée mais consciente, la petite fille a été immédiatement prise en charge par les marins-pompiers et hospitalisée en urgence. Au vu des séquelles, physiques et neurologiques, son pronostic vital était engagé dimanche. Aujourd'hui, ses jours ne sont plus en danger mais elle gardera très sûrement des séquelles de sa chute. Une enquête de police a été ouverte.