publié le 15/04/2019 à 13:01

Triste découverte pour les habitants de Pontcharra en Isère. Un chat libre, habitué à gambader dans le village, a été retrouvé transpercé par une flèche dimanche 7 avril. Pris en charge, l'animal a été sauvé et remis à une famille d'accueil.



C'est une femme du quartier de l'impasse du Docteur-Klein qui a découvert la chat prostré. La flèche de 88 centimètres qu'il avait reçue dans le dos et qui ressortait par sa cuisse s'était coincée dans une palissade. Elle a alerté les pompiers de la commune qui l'ont secouru et emmené chez un vétérinaire. La flèche a ensuite pu être retirée. Par miracle, elle n'a touché aucun organe vital du félin.

Le chat blanc et roux s'appelle Abricot. Il a été stérilisé et identifié, indique Catherine Carrier, responsable de l'association Cosa Animalia qui sauve, protège et place des chats dans la région. Contactée par RTL, elle déclare que "quelqu'un lui a volontairement tiré dessus". Elle rassemble actuellement des éléments afin de porter plainte pour "cruauté envers un animal". La plainte devra être apportée directement auprès du procureur de la République par 30 millions d'amis qui est la propriétaire officielle du chat.

Placé en famille d'accueil à Allevard (Isère), il faut encore attendre quinze jours, pour savoir si Abricot pourra garder sa cuisse ou s'il devra être amputé. En 2018, Cosa Animalia a secouru pas moins de 365 chats dans la région de Grenoble.