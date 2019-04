publié le 14/04/2019 à 05:11

C'est une erreur qui aurait pu être gravissime. "Imaginez qu’on l’ait fait partir au crématorium à la place d'un autre", se demande François l'un des fils d'Odette, âgée de 81 ans et décédée en janvier dernier à l'hôpital privé Saint-François, à Désertines (Allier).



Comme le rapporte La Montagne, François et sa famille ont vécu un véritable cauchemar. Le jour du retour du corps de sa mère au domicile de cette dernière, l'impensable s'est en effet produit. Alors qu'il avait aidé à transporter le corps jusque dans la chambre, au moment d'enlever la housse, c'est la stupeur.

"Vous ne lui avez pas mis les affaires que j’avais préparées ?", demande-t-il aux transporteurs de la société TSM (Transports sanitaires Montluçon), un sous-traitant des Pompes funèbres générales (PFG). Le corps n’est en effet pas revêtu du pantalon qu’il avait soigneusement repassé, mais d’une robe rouge qui n’appartient pas à Odette. "Et en montant le regard jusqu’au visage, j’ai vu que ce n’était pas ma mère !", raconte François.

Comment un tel dysfonctionnement a-t-il pu avoir lieu ? L'avis de décès présenté présenté par les transporteurs correspond pourtant bien en tout point à celui de la défunte. "C’est une honte, les pompes funèbres étaient incapables de me dire qui était cette personne. Et le directeur de la clinique n’a eu aucune empathie pour moi", fustige François. Cet habitant de Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier) a déposé plainte contre l’hôpital privé et les Pompes funèbres générales.



Interrogé par le quotidien local, le directeur de l'hôpital Patrick Arthaud l'assure : "Les défunts sont doublement identifiés. Avec un bracelet et avec une étiquette sur le tiroir dans la chambre funéraire". Pour lui, il n'y a eu aucune anomalie provenant de son établissement dans cette affaire.



Mais d’après son procès-verbal d’audition, François affirme le contraire. Selon lui, sa mère "ne portait pas de bracelet d’identification" au moment où il s’est rendu à la clinique dans les heures qui ont suivi sa mort.

L'ambulancier pointé du doigt

Pour Patrick Arthaud, l'erreur viendrait de l’ambulancier. "Quand il arrive, on lui donne la clé, il identifie la personne et repart avec. Ce jour-là, il a ouvert le tiroir d’à-côté et n’a pas identifié convenablement la personne à prendre en charge", estime-t-il.



Quelques heures après cet énorme malentendu, le corps de la mère de François a finalement été ramené auprès de ses proches, et les obsèques ont pu avoir lieu trois jours plus tard, le 21 janvier dernier.