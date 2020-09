Isère : un avion de tourisme s'écrase après avoir percuté une montagne

publié le 12/09/2020 à 15:28

Samedi 12 septembre, les secours se pressaient dans la zone du Pas de la Coche, une région montagneuse dans le massif de Belledonne, à Laval en Isère. Des bergers et des randonneurs auraient aperçu un petit avion de tourisme "percuter la montagne avant de prendre feu".

Des sapeurs-pompiers ont été déployés et le service départemental d'incendie et de secours a mobilisé "un détachement d'intervention héliporté". D’après les CRS Montagne de l'Isère, l’aéronef se serait "crashé" après avoir "tapé de plein fouet" la montagne, rapporte France 3. "Un avion s’est écrasé au niveau du Pas de la Coche vers 10h28", précise de son côté un pompier du Codis (centre opérationnel d’incendie et de secours) de l’Isère.

Pour l’heure, les circonstances de l’accident et le nombre d’éventuelles victimes n’ont pas été confirmés par les pompiers dépêchés sur place ou par la préfecture de l’Isère. Selon les informations du Dauphiné, il y aurait trois morts dans l'accident.

#DauphineLibere Massif de Belledonne. Un petit avion de tourisme aurait percuté la montagne https://t.co/c7VXYwVd0U pic.twitter.com/G663nm63DZ — Le Dauphiné Libéré #dauphinelibere (@ledauphine) September 12, 2020