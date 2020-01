et AFP

publié le 02/01/2020 à 21:48

Deux skieurs hors piste d'une vingtaine d'année, ont été victimes d'une avalanche, ce jeudi 2 janvier, en fin d'après-midi, dans le massif de Belledonne (Isère). L'un d'entre eux, est mort et l'autre est gravement blessé.

C'est au dessus de la localité de Revel, dans le secteur du Grand Colon, haut de 2.384 mètres, que l'avalanche s'est déclenchée. Les secouristes ont été alertés avant la tombée de la nuit par un proche des skieurs, inquiet de ne pas pouvoir les contacter par téléphone. Il leur a donné des détails sur le secteur où il devait rejoindre ses amis.

La Sécurité civile s'est aperçu de la coulée de plusieurs centaines de mètres en survolant le massif et a découvert les victimes en surface de l'avalanche. L'un des deux est décédé, malgré les tentatives de réanimation du Samu. Le second a été hospitalisé en hypothermie et polytraumatisé. Le l'homme qui est décédé est un jeune militaire qui faisait partie du 7e bataillon de chasseur alpin, quand son camarade appartient au 93e régiment d'artillerie de montagne.

Une enquête, confiée au Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.